Esporte LeBron James dá as boas vindas a Anthony Davis nos Lakers: 'É só o começo'

Após o inédito título do Toronto Raptors na NBA na última quinta-feira, outra notícia bombástica sacudiu o mundo do basquetebol dos Estados Unidos neste sábado: após muito tentar ao longo da última temporada, o Los Angeles Lakers enfim teria conseguido juntar Anthony Davis, estelar ala-pivô do New Orleans Pelicans, a LeBron James, principal astro do elenco multicampeão d...