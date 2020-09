Esporte Lebron James bate recorde e é selecionado para time da NBA pela 16ª vez Ao todo, Lebron soma 13 seleções para o primeiro time, duas para o segundo e uma para o terceiro

Lebron James, no Los Angeles Lackers, estabeleceu uma nova marca na NBA. O jogador foi selecionado para a equipe da temporada da competição pela 16ª vez, superando Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Tim Duncan, todos com 15 eleições. Ao todo, Lebron soma 13 seleções para o primeiro time, duas para o segundo e uma para o terceiro. No primeiro time da temporad...