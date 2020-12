Esporte LeBron James é eleito atleta do ano pela revista Time

O astro da NBA LeBron James, do Los Angeles Lakers, foi eleito o atleta do ano pela revista americana Time. O atleta teve destaque na temporada após liderar protestos antirracistas e campanhas de incentivo ao voto nos Estados Unidos. O texto da revista destaca um desses momentos de liderança ativista de LeBron. Em junho ele comandou uma videoconferência com mais d...