Esporte LeBron escolhe Anthony Davis; Antetokounmpo fica com Embiid para o All-Star Game Edição 2020 do All-Star Game será marcada por homenagens ao astro Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro

LeBron James e Giannis Antetokounmpo escolheram nesta quinta-feira os jogadores das suas equipes para o All-Star Game da NBA, que acontece no dia 16 de fevereiro, no United Center, em Chicago. O astro do Los Angeles Lakers teve o direito de começar o draft e, como primeira escolha, optou por Anthony Davis, seu companheiro de equipe. Já o jogador do Milwaukee Bucks escolheu J...