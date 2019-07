Esporte Leandro Barcia é desfalque no Goiás para jogo contra o Avaí Atacante uruguaio recebeu terceiro cartão amarelo na partida diante do Flamengo

O técnico Claudinei Oliveira tem um desfalque certo para o jogo contra o Avaí, no próximo domingo (21), na Ressacada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Leandro Barcia recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, e cumprirá suspensão automática no confronto em Florianópolis. Para o lugar do uruguaio, o mais provável é que ...