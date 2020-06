Esporte Lazio vira sobre a Fiorentina em casa e mantém perseguição à líder Juventus Agora com 65, a equipe romana abriu boa distância para a Inter de Milão, a terceira colocada, que tem 58 e um jogo a menos

A Lazio conseguiu neste sábado uma suada e importante vitória na sua luta pelo título do Campeonato Italiano. Em casa, no estádio Olímpico, o time de Roma se recuperou da derrota para a Atalanta no meio de semana e derrotou de virada, com um gols nos minutos finais, a Fiorentina por 2 a 1, pela 28.ª rodada. O resultado manteve a equipe, atual vice-líder, a quatro pontos d...