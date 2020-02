Esporte Lazio vence Genoa e segue na cola da Juventus na luta pela liderança do Italiano Mesmo jogando fora de casa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o time de Roma ganhou por 3 a 2 e se manteve, após 25 rodadas, a somente um ponto da primeira colocação (60 a 59)

A briga pelo título do Campeonato Italiano está quente. Um dia depois da Juventus vencer o lanterna SPAL e abrir quatro pontos de vantagem na liderança, a Lazio entrou em campo neste domingo com o desafio de não deixar a rival de Turim disparar e fez a sua parte. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o time de Roma ganhou por 3 a 2 e se manteve, a...