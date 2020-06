Esporte Lazio perde de virada para a Atalanta e fica a quatro pontos da líder Juventus Outro tipo da capital italiana, a Roma venceu de virada a Sampdoria por 2 a 1 e segue na briga por uma vaga em copas europeias

Os times da capital italiana viveram emoções diferentes, nesta quarta-feira, em jogos válidos pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto a Roma derrotou, de virada, por 2 a 1, a Sampdoria, no Estádio Olímpico, a Lazio perdeu para a Atalanta, por 3 a 2, depois de estar vencendo por 2 a 0, em Bérgamo. Com este resultado, a Lazio permanece com 62 pontos, qua...