Esporte Lateral uruguaio Barrandeguy é anunciado e Botafogo chega a 8 reforços em 2020

Com o grupo completo pela primeira vez no Rio de Janeiro, depois do final do período de mais de 10 dias de treinamentos na cidade de Domingos Martins, no interior do Espírito Santo, o Botafogo ganhou nesta sexta-feira mais um reforço, o oitavo, para a temporada de 2020. Nas redes sociais, a direção do clube anunciou a contratação do lateral-direito uruguaio Federico B...