Esporte Lateral revela treinos de pênaltis no Atlético-GO e diz que confia no time Natanael lembra triunfo sobre Fluminense na temporada passada e fala sobre o jogo desta quarta (4) contra o Athletico-PR

O Atlético-GO decidirá em casa, no Estádio Antônio Accioly, a vaga às quartas de final da Copa do Brasil contra o xará paranaense, o Athletico-PR. A partida será disputada na noite desta quarta-feira (4), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão depende de vitória para reverter a vantagem do adversário. Se vencer por um gol de diferença, leva a definição da vaga à...