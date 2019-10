Esporte Lateral refuta favoritismo do Goiás contra a Chapecoense Yago Rocha garante time esmeraldino com pés no chão diante do lanterna da Série A, que não vence há 11 partidas

Atualmente na décima posição, o Goiás está cinco pontos abaixo do Internacional, que abre a faixa de classificação à Copa Libertadores 2020. O próximo desafio alviverde será contra a Chapecoense, no domingo, 19 horas, na Arena Condá. Apesar do embate contra o lanterna, que não ganha há 11 rodadas, o Goiás não entra com favoritismo ou obrigação do triunfo, na aná...