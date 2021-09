Esporte Lateral reforça 'disputa sadia' por vaga no Atlético-GO Igor Cariús valoriza oportunidade de jogar e espera sequência no setor esquerdo do Dragão

Igor Cariús retornou à equipe no empate de 0 a 0 com o Inter, após um mês fora do time do Atlético-GO, e terá de encarar concorrência forte na disputa por vaga na posição dele, a lateral esquerda, com Natanael e Arthur Henrique. No início da Série A, Igor Cariús foi titular na lateral e fez a dobradinha com Natanael pelo lado esquerdo. Isso ocorreu logo na estrei...