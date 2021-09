Esporte Lateral reforça a confiança na comissão permanente do Atlético-GO Dudu disputa a posição com Arnaldo, mas deve ser titular em Fortaleza

O Atlético-GO buscará um bom resultado fora de casa, neste sábado (2), diante do Fortaleza, em jogo no qual o time será dirigido pela comissão técnica permanente do clube. O elenco confia no trabalho dos auxiliares que assumem o comando, liderado pelo assistente técnico do Dragão, Eduardo Souza, que terá ao lado outro auxiliar, João Paulo Sanches. Os dois prepar...