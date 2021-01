Esporte Lateral pede ‘pés no chão’ para o Atlético-GO contra Vasco e Bahia Na sequência da Série A , o Dragão enfrenta o time carioca e a equipe tricolor, que lutam contra a queda à Série B

Provável titular no Atlético-GO, o lateral direito Arnaldo disse que o Dragão precisa manter os pés no chão e fazer valer o mando de casa na sequência da Série A. O time rubro-negro encara, no Accioly, o Vasco, na quinta-feira (7), e depois o Bahia, no domingo (10). A meta, além das vitórias, é de melhorar o número de gols marcados em Goiânia. "O Brasileirão é um campeonato muito difícil. Precisamos manter os pés no chão. Vamos jogar duas part...