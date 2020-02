Esporte Lateral paraguaio treina na reapresentação do Vila Nova Ramón Coronel não foi anunciado pelo time, mas já compõe o elenco. Após poupar jogadores contra o Crac, time deve ir completo para enfrentar o Grêmio Anápolis, na próxima sexta-feira (21)

O Vila Nova se apresentou, nesta terça-feira (18), após vencer o Crac, por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O treino da equipe foi focado em atividade física, mas os reservas e não relacionados da última partida fizeram trabalho com bola em campo. Destaque para os poupados Gilsinho, Marquinhos, Brunão, Nando, que ficou na reserva contra o Leão do Sul, e p...