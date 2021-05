Esporte Lateral garante Atlético-GO à procura da vitória: 'sempre entrar para vencer' Arnaldo chegou ao Dragão em setembro do ano passado e tem sido titular em partidas em que o clube utiliza o time alternativo

O Atlético-GO inicia, no início da noite desta terça-feira (4), a disputa de mais uma semifinal do Goianão. O Dragão planejou brigar pela conquista do tricampeonato inédito e decidirá a vaga diante do Grêmio Anápolis, surpresa deste Estadual e que, por ter garantido presença entre os quatro melhores, será um dos representantes de Goiás na Série D de 2022. O time a...