Esporte Lateral elogia elenco em formação no Atlético-GO Reginaldo reforça necessidade de boa campanha na Copa do Brasil e busca por título no Campeonato Goiano

O lateral direito Reginaldo confia na formação de um elenco forte no Atlético-GO e prevê ano de cobrança no clube em 2020. O jogador, em entrevista nesta terça-feira (7), falou sobre como o Dragão precisa se portar nas competições que terá pela frente. "A equipe que está sendo montada é muito forte. Estou bastante confiante. Nós somos fortes na defesa e no ataque...