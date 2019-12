Esporte Lateral do Vila Nova inicia próxima temporada suspenso Tigre contratou jogador que foi punido no Estadual de 2018, pela Anapolina, e carrega pena de suspensão de três partidas

O lateral esquerdo Marquinhos, anunciado pelo Vila Nova, nesta semana, não poderá jogar as três primeiras partidas do Campeonato Goiano. Em 2018, quando atuava pela Anapolina, o jogador foi punido com quatro jogos de suspensão, no Estadual, pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO). Uma partida já foi cumprida. Marquinhos estava sem clube e foi anunciado p...