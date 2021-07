Esporte Lateral do Vila Nova espera sequência de jogos para retomar confiança Danilo Belão foi contratado para a disputa da Série B, mas sofreu uma lesão muscular que o afastou dos gramados. Hoje, como titular, o jogador busca evolução no Tigre

O lateral direito Danilo Belão espera melhorar com a camisa do Vila Nova e acredita que aumentará sua confiança com a sequência de jogos. O jogador de 24 anos se recuperou de uma lesão muscular sofrida após a 1ª rodada da Série B e assumiu a titularidade da equipe colorada, após Higo Magalhães assumir o comando técnico do Tigre. “Infelizmente tive uma condução séria, n...