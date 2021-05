Esporte Lateral do Grêmio Anápolis busca título inédito onde iniciou carreira Baiano, de 34 anos, volta ao estádio em que começou para tentar primeiro título do Goiano para ele e para a equipe anapolina

Capitão do Grêmio Anápolis e jogador de maior experiência do elenco, o lateral direito Baiano jogará pela primeira vez a decisão do Goianão. Aos 34 anos e carregando muito aprendizado após 13 anos de vivência no futebol europeu, o jogador é uma das referências do clube empresa e dos colegas de elenco na final em que a equipe de Anápolis pretende conquistar o título inédit...