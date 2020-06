Esporte Lateral do Goiânia acerta com Boavista para disputa do Carioca Romarinho retorna para equipe que o revelou para o futebol, mas aguarda renovação de contrato com o Galo para disputar a Série D pelo clube goiano

Após ficar sem vínculo com o Goiânia, o lateral esquerdo Romarinho acertou com o Boavista para disputa do Campeonato Carioca, que está paralisado desde o dia 16 de março e possui previsão de ter disputa retomada na 2ª quinzena de junho. O jogador de 28 anos, no entanto, espera voltar para o Galo para disputa da Série D do Brasileiro. “Minha vontade é de voltar para...