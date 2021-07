Esporte Lateral do Goiás sofre fratura em jogo contra o Londrina Apodia passará por novas avaliações com especialistas para definir conduta para tratamento e período de recuperação

O lateral direito Apodi, do Goiás, sofreu uma fratura na região orbitária do lado esquerdo e não tem previsão de retorno aos gramados até que se defina como será o tratamento da lesão, sofrida no jogo contra o Londrina, pela Série B, neste sábado (17). Médico do clube, Bruno Favaron afirmou que o jogador vai passar por avaliações com especialistas a partir desta segunda-feira (...