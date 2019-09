Esporte Lateral do Goiás sai em defesa de Ney Franco: 'difícil cobrar qualquer coisa dele agora' Daniel Guedes afirma que seria "grande injustiça" treinador ser demitido caso o time esmeraldino perca para o Fluminense, no domingo (22)

Com apenas 22,2% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro em seis jogos, o técnico Ney Franco começou a ter seu trabalho contestado pelo torcedor do Goiás. O time viu a distância para a zona de rebaixamento cair para apenas três pontos e a situação ficar dramática. O lateral direito Daniel Guedes, que chegou ao Goiás no início da temporada por empréstimo do San...