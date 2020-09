Esporte Lateral do Goiás projeta estreia no Brasileirão Sub-20 Equipe esmeraldina vai estrear na competição nacional nesta quarta-feira (23), na Serrinha, contra o Palmeiras

Desde o início de agosto o time sub-20 do Goiás retornou aos treinos para a sequência da temporada. Com a base do time que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time esmeraldino vai estrear no Brasileirão da categoria nesta quarta-feira (23), contra o Palmeiras, na Serrinha. “Não tem sensação melhor do que poder defender um clube grande como o Goiás. É uma...