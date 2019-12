Esporte Lateral do Goiás lamenta queda do Cruzeiro: 'uma pena' Marcelo Hermes está emprestado ao time esmeraldino pelo clube mineiro, com quem tem vínculo até 2021

Emprestado ao Goiás pelo Cruzeiro, o lateral esquerdo Marcelo Hermes, de 24 anos, lamentou a queda da equipe mineira para a Série B do Campeonato Brasileiro, após derrota para o Palmeiras, neste domingo (8), no Mineirão, em Belo Horizonte. Marcelo Hermes foi contratado pelo Cruzeiro em 2018 e disputou 15 jogos pela Raposa. No início desta temporada, a diretoria celest...