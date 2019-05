Esporte Lateral do Goiás está na pré-lista do Peru para a Copa América Com apenas um jogo desde que chegou à Serrinha, lateral esquerdo fica perto de participar do torneio que será no Brasil

O Goiás pode ter um jogador na Copa América. O lateral esquerdo peruano Nilson Loyola está na pré-lista de convocados do técnico Ricardo Gareca para o torneio que será realizado no Brasil, a partir de junho. Primeiramente, a lista conta com 40 atletas e, depois, será reduzida para 23. A informação da presença do jogador na pré-lista chegou ao clube alviverde, que disse q...