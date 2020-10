Esporte Lateral do Goiás é punido por jogada violenta e deve ser desfalque Jefferson foi expulso por falta dura em Marcos Guilherme, do Internacional, e foi punido com dois jogos de suspensão. Decisão cabe recurso e clube esmeraldino vai tentar efeito suspensivo

O lateral esquerdo Jefferson foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por jogada violenta. O jogador esmeraldino foi expulso diante do Internacional, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, por falta dura sobre o atacante Marcos Guilherme. Jefferson recebeu cartão vermelho com auxílio do VAR. O departament...