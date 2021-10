Esporte Lateral do Atlético-GO sobre encarar líder da Série A: 'temos capacidade' Dragão tenta acabar com sequência de dez jogos sem vitória no Accioly diante do Galo

O lateral direito Arnaldo deve continuar como titular do Atlético-GO, domingo (17), diante do líder da Série A do Brasileiro, o Atlético-MG. O xará mineiro jogará no Estádio Antonio Accioly para ampliar a liderança da competição, na qual tem 56 pontos. O Dragão vem de uma sequência de dez jogos sem vitória em casa. Para Arnaldo, o time atleticano precisa retomar a boa...