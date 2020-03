Paralisar ou não os jogos do Campeonato Goiano é uma decisão que o lateral direito do Atlético-GO, Reginaldo, vê como "complicada e difícil", mas que espera pelo bom senso dos envolvidos.

"Acho que poderia haver votação. Se a maioria decidir que haverá jogos, tomando os devidos cuidados, óbvio... Fechar a entrada do público diminui um pouco (risco de transmissão do coronavirus) por causa da aglomeração das pessoas. Mas é uma decisão que nós, jogadores, ficamos de mãos atadas, pois seguimos ordens (dos clubes). Se precisar parar, vamos parar. Se tiver de jogar, vamos ter de jogar", pontuou o jogador atleticano sobre os riscos de propagação do coronavirus.

Para o jogador, o clássico com o Goiás, que deve ser na quinta-feira, tem de ser priorizado, já que a Copa do Brasi está paralisada. "É 100% no clássico. Costumo falar que, quando se entra do portão prá cá, nós esquecemos tudo, a vida pessoal e até nossa família fica um pouco de lado. Temos de focar nos treinamentos. Óbvio que torcemos por nossos familiares, que tenham os devidos cuidados. Os meus pais têm idade mais elevada. Peço que sempre se cuidem. Mas, do portão (do clube) pra dentro, temos de focar no nosso trabalho", disse o jogador.

Segundo Reginaldo, "os cuidados precisam ser tomados, pois o futebol é um esporte de contato". "É preciso que tenha esse cuidado individual de cada um, fora do clube, pois dentro deles nós já temos", completou o jogador.