Esporte Lateral do Atlético-GO será emprestado ao Flamengo Cria da base do time goiano, Luan Sales, de 19 anos, jogará no Sub-20 do clube carioca com vínculo até o final de 2021

O Atlético-GO acertou o empréstimo do lateral direito Luan Sales para o Flamengo. O jogador de 19 anos, formado na base do Dragão, terá vínculo até o final de 2021 com o clube carioca. A princípio, Luan Sales jogará na equipe Sub-20 do clube carioca. Luan Sales estreou no profissional do Altético-GO no ano passado, durante partida do Goianão, contra o Itumbiara. Na atual temporada, o lateral-direito disputou quatro p...