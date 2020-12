Esporte Lateral do Atlético-GO se adapta a Natal 'inusitado' com bola rolando Dudu garante foco na partida contra o Grêmio mesmo com festividade no meio da semana

Com folga na tabela de uma semana e meia, o Atlético-GO ganhou maior tempo para se preparar de olho no jogo contra o Grêmio. Neste período, os jogadores atleticanos dividirão os treinos com as festividades do Natal, mas garantem que o foco estará voltado no trabalho para uma vitória em Porto Alegre no próximo domingo (27). Por força da pandemia do novo coronavírus, o cale...