Esporte Lateral do Atlético-GO quer apagar sequência negativa na temporada no clássico contra Goiás Nicolas volta a disputar clássico do Estadual 2020 com objetivo de ter boa atuação e reconquistar vaga de titular

O lateral esquerdo Nicolas foi um dos destaques do Atlético-GO na final do Goianão 2019, quando anulou o atacante Michael, do Goiás. Dessa vez, o jogador atleticano volta a disputar clássico do Estadual 2020 com objetivo de ter boa atuação e reconquistar vaga de titular que perdeu para Natanael. Nicolas diz que o Dragão precisa concluir a temporada 2020, paral...