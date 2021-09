Esporte Lateral do Atlético-GO prevê dificuldades contra o São Paulo Dragão nunca venceu o tricolor como visitante

O Atlético-GO enfrenta o São Paulo domingo (19), às 16 horas, no Morumbi, com a expectativa de ter pela frente um adversário forte e pressionado pela necessidade de vitória em casa. O Dragão nunca venceu o tricolor como visitante. Para o lateral direito Arnaldo, "será uma partida difícil, como todas as outras do campeonato, mas estamos trabalhando muito para fazer ...