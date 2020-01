Esporte Lateral do Atlético-GO prevê boa disputa por titularidade Com contratos renovados, Moraes e Nicolas vão disputar posição na lateral esquerda do Dragão. Em 2019, garoto da base marcou o “gol do acesso” do clube rubro-negro

O lateral esquerdo Moraes, do Atlético-GO, prevê disputa sadia com Nicolas pela posição de titular no Dragão em 2020. Os dois atletas renovaram contratos com o clube rubro-negro - o primeiro até o final de 2021 e o segundo até o encerramento deste ano. “Sempre falei que o Nicolas é um grande jogador, admiro muito ele. A disputa sempre foi muito sadia entre nós, na ...