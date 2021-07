Esporte Lateral do Atlético-GO considera bom enfrentar Palmeiras: 'nos deixa jogar' Ígor Cariús ressalta a motivação do adversário pela liderança e reforço com o atacante Dudu

O Atlético-GO receberá, neste domingo (18), o Palmeiras, líder da Série A do Brasileiro. O Dragão pretende voltar a vencer no torneio - vem de empates com o Sport e Juventude (ambos de 1 a 1). Para isso, vai estudar bastante o adversário. Na visão do lateral esquerdo Ígor Cariús, que tem atuado na maioria dos jogos na temporada 2021, o Palmeiras é adversário bom para s...