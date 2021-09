Esporte Lateral do Atlético-GO, após troca de treinador: 'dobra a responsabilidade' Ígor Cariús pode ser mantido na equipe titular, apesar de ter a concorrência de Natanael

O lateral esquerdo Ígor Cariús tem atuado nos últimos jogos do Atlético-GO na Série A. Era homem de confiança do técnico Eduardo Barroca, que deixou o clube após mais um empate em casa. O jogador ressalta que o elenco tem de assumir a parcela de responsabilidade a cada troca de comando no clube. Para o lateral, não é só o treinador que deve ser responsabilizado por ca...