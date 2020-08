Esporte Lateral do Atlético-GO acerta para jogar pelo CRB Reginaldo, que perdeu espaço no time titular após a paralisação da temporada, é contratação do time dirigido por Marcelo Cabo

O lateral direito Reginaldo, que chegou ano passado ao Atlético-GO e perdeu espaço nesta temporada, foi liberado para se transferir para o CRB-AL, que é treinado por Marcelo Cabo, ex-técnico do Dragão. Desde a chegada do técnico Vagner Mancini, Reginaldo acabou por não se encaixar no perfil do novo treinador atleticano e, como foi procurado pelo CRB e outros clubes, a...