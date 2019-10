Esporte Lateral do Atlético aposta no elenco para 'final' e diz que pode 'dar a vida' contra o Coelho Nicolas avisa que foco rubro-negro é em esquecer o que já passou e pensar só no futuro

Titular desde que chegou ao Atlético, emprestado pelo Atlhetico-PR, o lateral esquerdo Nicolas vê o jogo desta sexta-feira (25), diante do América-MG, como uma autêntica "final" de campeonato. Como faltam oito rodadas para o término da Série B, a partida não define o futuro nem do Dragão nem do Coelho - independentemente do resultado, ambos continuarão mantendo as chances d...