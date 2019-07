Esporte Lateral do Atlético aposta em versatilidade e pode ser opção no clássico goiano Com suspensão de Matheus e volta de Jorginho, Moraes pode ganhar espaço no meio-campo rubro-negro

O lateral esquerdo Moraes, de 22 anos, tem sido citado como uma das opções do elenco atleticano para atuar como meia ou até aberto, mais à frente e à esquerda. A versatilidade do jogador já foi apontada pelo técnico Wagner Lopes, que pode optar por usá-lo nas duas funções, além da lateral. Como Matheus está suspenso para o clássico com o Vila Nova, no dia 13, e ...