Esporte Lateral diz que Vila Nova precisa voltar a vencer em casa: “essa pressão tem de acabar” Jeferson vê time colorado ansioso em duelos disputados em Goiânia. Tigre não vence como mandante desde o dia 11 de junho

Pior mandante da Série B, o Vila Nova não vence à frente do seu torcedor há sete jogos e amarga sequência de cinco partidas sem balançar as redes em Goiânia. O desejo do elenco colorado é de encerrar com os tabus nesta terça-feira (24), quando a equipe recebe o CRB, pela 24ª rodada da competição. “A ansiedade está atrapalhando, mas estamos tranquilos para conquistar...