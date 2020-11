Esporte Lateral direito está de saída do Goiás Edílson chegou ao clube esmeraldino em setembro e fez apenas dez jogos na equipe

O lateral direito Edílson, de 34 anos, está de saída do Goiás. O jogador recebeu proposta do Avaí e não deve ter sua saída dificultada pela diretoria esmeraldina. Vindo do Cruzeiro, o experiente jogador não deve completar dois meses como jogador do Goiás. A estreia de Edílson aconteceu no empate com o Coritiba, 3 a 3, na Serrinha, no dia 9 de setembro. Ao todo, ...