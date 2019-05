Esporte Lateral assimila cobranças e pede reação do Atlético contra Criciúma Rubro-negro recebe equipe catarinense nesta sexta-feira (17), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly, pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro

A derrota do Atlético para o Bragantino (3 a 0), na última sexta-feira (10), foi tratada como a "pior atuação do time" neste ano por elenco, comissão técnica e direção do clube. Assim, a semana de treinos do Dragão tem sido marcada por cobranças internas, treinos específicos para corrigir erros, exigência de melhor comunicação entre jogadores e autocrítica de cada atleta. P...