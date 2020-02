Esporte Laterais do Goiás garantem busca por vitória em Manaus e admitem desconhecer rival Alviverde enfrenta o amazonense Fast, fora de casa, na 1ª fase da Copa do Brasil e tem a vantagem do empate para avançar à 2ª fase

Os laterais do Goiás que disputaram o clássico contra o Vila Nova garantiram que, após o empate com o arquirrival local, o alviverde vai em busca de uma vitória fora de casa contra o Fast-AM, na Arena da Amazônia, nesta quarta-feira (5), mesmo que tenha a vantagem de se classificar com um empate. "A gente vai lá para buscar a vitória, e ter a segurança de sabe...