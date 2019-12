Esporte Laterais do Furacão seguem na pauta do Atlético-GO Diretoria atleticana ainda conversa para manter Nicolas e Reginaldo para 2020

Além de Pedro Raul, o Atlético trabalha para assegurar permanência dos laterais Nicolas e Reginaldo para 2020. Para que isso ocorra, a diretoria do Dragão terá de convencer a do Athletico-PR, clube com qual os jogadores possuem vínculos. Nicolas, lateral esquerdo, tem contrato com o Furacão até dezembro de 2020. Reginaldo, que atua pela lateral direita e também como a...