Larissa Pimenta conquista o bronze para o judô brasileiro no Grand Slam de Paris

O judô do Brasil abriu a disputa do Grand Slam de Paris neste sábado com uma medalha de bronze conquistada por Larissa Pimenta na categoria meio leve (até 52kg). Sarah Menezes faturou um quinto lugar. As duas compatriotas se enfrentaram na disputa pela primeira medalha do Brasil na competição e Pimenta levou a melhor com um waza-ari aplicado no tempo extra. Co...