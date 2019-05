Esporte Landim diz que Flamengo será dirigido por interino até pausa para Copa América Marcelo Salles, membro das comissão técnica fixa, vai assumir o comando do time interinamente

Após confirmar a saída do técnico Abel Braga, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou, nesta quarta-feira à tarde, que Marcelo Salles, membro das comissão técnica fixa, vai assumir o comando do time interinamente, exercendo a função até a parada das competições de clubes para a disputa da Copa América. "Nesses primeiros quatro jogos já está decidido qu...