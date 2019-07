Esporte Lampard é anunciado como técnico e faz retorno ao Chelsea

Frank Lampard está de volta ao Chelsea. Maior artilheiro da história do clube pelo qual atuou por 13 temporadas, o ex-meia foi anunciado como novo técnico do clube, se tornando o primeiro treinador inglês da equipe londrina em 23 anos. A contratação de Lampard, de 41 anos, é uma aposta - ele tem experiência de apenas uma temporada como técnico, no Derby County, da ...