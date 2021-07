Esporte Laboratório aponta fraude em laudos de Covid usados por público da final da Copa América A Conmebol reconheceu ter detectado "uma considerável quantidade de testes de PCR fraudulentos".

Um laboratório apontou fraudes em laudos com sua logomarca de testes de Covid-19 usados por convidados para assistir à final da Copa América na noite deste sábado (10) no Maracanã, no Rio de Janeiro, entre Brasil e Argentina. Ao menos 17 exames que usam a marca desse laboratório já foram identificados como falsificados. Como não há um local de referência para a real...