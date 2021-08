Esporte Laís Nunes recebe carinho da família, após 14º lugar em Tóquio-2020 Familiares ressaltam experiência olímpica como crescimento na carreira da lutadora goiana de Barro Alto

O sonho da medalha olímpica foi adiado para a lutadora goiana Laís Nunes. Nos primeiros minutos desta terça-feira (3), no horário de Brasília, ela subiu no tapete do wrestling em Tóquio, foi derrotada na estreia e ficou sem chances de lutar a repescagem. Após um ciclo repleto de incertezas, Laís Nunes terá um tempo menor até Paris, onde os Jogos Olímpicos serão disputado...