Esporte Laís Nunes fatura segundo bronze para Goiás no Pan de Lima Lutadora ganha medalha na luta olímpica, nos Jogos de Lima. Antes, Carísio havia subido ao pódio do vôlei

A lutadora Laís Nunes faturou a segunda medalha goiana na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ontem, a atleta, natural de Barro Alto, ficou com o bronze na luta olímpica, na categoria até 62 kg. Laís Nunes se junta ao levantador Eduardo Carísio, que também conquistou uma medalha de bronze no vôlei masculino de quadra, no Peru. Atual 2ª colocada no...